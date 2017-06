dpa

Radler krachen ineinander: ein Schwerverletzter

Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrrädern in Berlin-Marzahn ist ein 37-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann fuhr am Dienstagnachmittag auf einem Radweg, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein vorausfahrender Radler wollte den Angaben zufolge nach rechts abbiegen und soll auch ein Handzeichen gegeben haben. Als er abbog, krachten die beiden ineinander und stürzten. Der 37-Jährige musste mit Knochenbrüchen an Schulter und Becken in ein Krankenhaus gebracht werden. Der andere Radler konnte mit Hautabschürfungen weiterfahren.

Letzte Änderung: Mittwoch, 21. Juni 2017 08:00 Uhr

