Wieder Schießtraining der Polizei in Wannsee

Nach langwierigen Problemen wegen schadstoffbelasteter Luft startet die Berliner Polizei wieder ihr Schießtraining in der großen Anlage am Wannsee. Ab dem 16. Juni wird dort nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei (GdP) das Training auf vorerst sechs Bahnen wieder aufgenommen. Nach der kompletten Renovierung bis Juli soll wie früher ein Training auf 23 Bahnen möglich sein. Die Polizei äußerte sich am Sonntag nicht zu dem Thema.

Polizeipräsident Klaus Kandt hatte seinen Leuten im April 2016 die Schießplatz-Nutzung am Wannsee verboten - wegen eines Asbest-Verdachts. Zuletzt standen in ganz Berlin nur noch elf Schießbahnen zur Verfügung - zuwenig, um alle Polizisten zu trainieren. Mehrere Anlagen wurden wegen der Gesundheitsrisiken gar nicht mehr von der Polizei genutzt. Ein großes Problem war neben dem Asbest die Belastung der Luft mit Schießpulver-Rückständen.

In Wannsee soll laut GdP künftig in zwei Schichten von früh morgens bis abends geschossen werden. Danach wird die Anlage gereinigt. Die GdP-Landesvorsitzende Kerstin Philipp hofft, dass die Wiedereröffnung «kein purer Aktionismus ist, sondern genau geprüft wurde, dass dort keine Gesundheitsgefahren mehr lauern».

