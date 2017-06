Gewalt gegen Schwester und Mutter: 32-Jähriger angeklagt

Gegen einen 32-Jährigen hat der Prozess wegen brutaler Übergriffe auf seine jüngere Schwester und seine Mutter begonnen. Der Mann soll laut Anklage seine 23 Jahre alte Schwester in seiner Wohnung in Berlin-Lichtenberg mit dem Tode bedroht, misshandelt und vergewaltigt haben. Die gemeinsame Mutter habe der Angeklagte krankenhausreif geschlagen, als sie sich schützend vor die Tochter stellen wollte. Ob sich der vorbestrafte Mann zu den Vorwürfen äußern wird, blieb zu Prozessbeginn am Mittwoch vor dem Landgericht zunächst offen.

Laut Anklage soll der Mann im Dezember 2016 seiner Schwester an einem S-Bahnhof aufgelauert und sie gezwungen haben, ihm in seine Wohnung zu folgen. Dort habe er die junge Frau misshandelt, mit einem Messer bedroht und sexuell genötigt. Etwa zwei Stunden später habe er seine Mutter mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Kurz darauf soll er erneut die Schwester mit dem Tode bedroht und vergewaltigt haben.

Der Angeklagte stand bereits vor sechs Jahren vor dem Landgericht der Hauptstadt. Damals ging es um eine tödliche Messerattacke. Er hatte einen Mitbewohner (23) in einer Prügelei mit 31 Stichen umgebracht. Die Richter gingen von einer Tat im Affekt aus und verhängten vier Jahre Gefängnis. Der Prozess wegen Vergewaltigung, Nötigung und gefährlicher Körperverletzung wird am 10. Juli fortgesetzt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 21. Juni 2017 14:30 Uhr

Quelle: dpa

