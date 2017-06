dpa

Senat beschließt Energie- und Klimaprogramm

Berlin will für besseren Klimaschutz in vielen Bereichen umsteuern. Der Senat beschloss am Dienstag ein entsprechendes Programm, das mehr als 100 Einzelpunkte umfasst, die kurz- oder mittelfristig umgesetzt werden sollen. Dazu zählen neben dem Ausstieg aus der Kohleverstromung der Ausbau erneuerbarer Energien, die energetische Sanierung von Wohn- und Verwaltungsgebäuden oder ein Energiesparprogramm.

Teil des Plans sind auch der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und der Radinfrastruktur sowie eine Verkleinerung des Anteils der Autos mit Verbrennungsmotor. Dabei will die Verwaltung Vorreiter sein. Ebenfalls vorgesehen sind mehr Klimabildung und mehr Werbung für klimafreundliches Konsumverhalten. Ziel des Senats ist es, bis 2050 die klimaschädlichen Kohlendioxidemissionen um mindestens 85 Prozent bezogen auf das Basisjahr 1990 zu reduzieren. Dann soll Berlin eine «klimaneutrale Stadt» sein.

Das «Energie- und Klimaschutzprogramm 2030», das im Abgeordnetenhaus weiter beraten werden soll, enthält auch Maßnahmen zur besseren Anpassung an die Erderwärmung und andere Folgen des Klimawandels. Dazu gehören der Aufbau eines einheitlichen Warnsystems vor Hitze, UV- und Ozonstrahlung, mehr Bodenschutz oder eine naturnahe Waldbewirtschaftung.

«Die Städte sind weltweit für mehr als 70 Prozent der Emissionen von Treibhausgasen verantwortlich. Berlin soll Modellstadt für erfolgreichen urbanen Klimaschutz werden und über die Stadtgrenzen hinaus Impulse setzen», erklärte Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grüne) zu dem Senatsbeschluss.

