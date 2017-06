dpa

Durchsuchung wegen Hasskriminalität auch in Dahme-Spreewald

Bei einer bundesweiten Aktion gegen strafbare Hasspostings im Internet hat die Polizei auch in Brandenburg eine Wohnung durchsucht. In Bestensee (Dahme-Spreewald) waren die Räume eines 23-Jährigen betroffen, der der rechtsextremen Szene zuzuordnen sei, wie die Polizei in Potsdam mitteilte. Der Mann soll sich nach Polizeiangaben in sozialen Medien unter anderem als «Feuermeister des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau» bezeichnet haben. Der 23-Jährige war am Dienstagmorgen nicht anwesend. Es wurden zwei Computer, Datenträger sowie szenetypische Devotionalien beschlagnahmt.

Bundesweit seien 23 Polizeidienststellen in 14 Bundesländern im Einsatz gewesen, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) mit. Die verfolgten Taten seien überwiegend politisch rechts motivierte Volksverhetzungen. Außerdem ging die Polizei laut BKA unter anderen gegen einen mutmaßlichen «Reichsbürger» und zwei politisch links motivierte Täter vor. Anlass war der Aktionstag gegen Hasskriminalität im Internet, den das Bundeskriminalamt koordiniert.

