GEW zu Beamtenbesoldung: «Längst überfälliger Schritt»

Die Brandenburger Lehrergewerkschaft GEW hat den Vorschlag der Landesregierung zu einer höheren Besoldung der Beamten als «längst überfälligen Schritt» begrüßt. «Wir sind einen bedeutenden Schritt vorwärts gekommen und sind gespannt, ob das neue Besoldungsgesetz auch die Zustimmung der Landtagsfraktionen findet», sagte der Landesvorsitzende Günther Fuchs am Montag in Potsdam.

Die nur für die rund 6700 Lehrer der Sekundarstufe 1 geplante Höhergruppierung in die Besoldungsstufe A13 müsse aber in absehbarer Zeit für alle Lehrkräfte an allen Schulformen gelten, forderte Fuchs. Der Zuwachs betrage für die Lehrer etwa 400 bis 600 Euro im Monat.

Nach den Plänen der rot-roten Landesregierung soll den Beamten zudem ein Zuschlag von 2000 Euro gewährt werden, der in vier Jahren gestaffelt gezahlt würde. Damit will Brandenburg gesuchte Fachkräfte wie Juristen, Polizisten und Lehrer anziehen.

«Wir müssen den Lehrerberuf in Brandenburg attraktiver machen, denn wir stehen in einem brutalen Wettbewerb mit anderen, reicheren Bundesländern», bemerkte Fuchs dazu. «Bis zum Jahr 2024 müssen allein 10 000 Pädagogen, die in Pension gehen, ersetzt werden.» Die Gewerkschaft will im Juli weitere Verhandlungen mit dem Land aufnehmen, um die Arbeitsbedingungen für Lehrer zu verbessern.