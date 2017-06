Beamtenbesoldung: Regierung macht Kompromissvorschlag

Im Streit mit den Gewerkschaften um die Besoldung der Brandenburger Beamten hat die Landesregierung nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Danach sollen die rund 34 000 Landesbeamte in den kommenden vier Jahren neben dem Tarifabschluss jeweils eine Besoldungserhöhung von 0,5 Prozent - insgesamt zwei Prozent - bekommen. Hinzu kommt ein Zuschlag in Höhe von 2000 Euro, der im gleichen Zeitraum gestaffelt ausgezahlt werden soll. Damit will die Regierung das Land für Fachkräfte attraktiver machen. Die 6700 Lehrer der Sekundarstufe I sollen von der Besoldungsgruppe A12 auf A13 angehoben werden.

Letzte Änderung: Dienstag, 20. Juni 2017 10:30 Uhr

Quelle: dpa

