dpa

Spreewälder Gurkenernte startet

Lübben (dpa/bb) - Die Spreewälder Anbaubetriebe starten am heutigen Dienstag offiziell in die diesjährige Gurken-Erntesaison. Die Landwirte hoffen dabei auf einen stärkeren Ertrag als 2016, wie Andreas Traube vom Spreewaldverein mitteilte. Im vergangenen Jahr wurden auf rund 500 Hektar Anbaufläche 29 000 Tonnen eingefahren. Normal seien Erträge von «30 000 plus», hieß es. Die Anbaufläche habe sich in diesem Jahr nicht verkleinert.

Im Spreewaldverein sind die regionalen Gemüsebauern organisiert. Der Spreewald ist in Deutschland das zweitgrößte Anbaugebiet für Gurken, die später eingelegt werden. Noch größere Felder gibt es in Bayern.

Letzte Änderung: Dienstag, 20. Juni 2017 02:22 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen