Erntesaison für Spreewaldgurken beginnt

Grün, knackig, würzig - die Erntesaison der Spreewaldgurke startet. Fleißige Helfer pflücken in den kommenden Wochen wieder um die Wette, damit frische Ware in die Supermärkte kommt.

Lübben/Vetschau (dpa/bb) - Die Spreewald-Gurke hat wieder Saison: Alle zehn Anbaubetriebe der Region sind am Dienstag offiziell in die diesjährige Ernte eingestiegen. Die Landwirte hoffen dabei auf einen stärkeren Ertrag als 2016, wie Andreas Traube vom Spreewaldverein sagte. 2016 wurden auf rund 500 Hektar Anbaufläche 29 000 Tonnen eingefahren. Normal seien Erträge von «30 000 plus», hieß es. Hochgerechnet auf die Anbaufläche gehen die Landwirte in diesem Jahr von 34 000 Tonnen Einleger- und Schälgurken aus.