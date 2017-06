Urlaubsende bei Union Berlin: Profis beim Medizinscheck

Für einen Großteil der Profis des Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin ist der Urlaub beendet. Am Montag stand für den ersten Teil der Mannschaft eine mehrstündige sportmedizinische Untersuchung am Institut für Sportwissenschaft der Humboldt-Universität auf dem Programm. Zu den Teilnehmern gehörten beispielsweise Dennis Daube, Toni Leistner, Michael Parensen, Kristian Pedersen und Steven Skrzybski.

Die Neuzugänge Marcel Hartel (1. FC Köln), Grischa Prömel (Karlsruher SC) und Peter Kurzweg (Würzburger Kickers) fanden sich zum Laktattest ein. Der Rest der Mannschaft wird am Dienstag zu den Untersuchungen erwartet. Am Dienstagabend wird das komplette Team die Informationsveranstaltung zum Ausbau des Stadions besuchen.

Der scharfe Start bei Union erfolgt am Mittwoch. Die Mannschaft trifft sich im Stadion «An der Alten Försterei». Am Nachmittag bricht sie ins Kurztrainingslager in Sommerfeld (Brandenburg) auf. Nach der Rückkehr am Samstagmittag steht am selben Tag um 15.30 Uhr ein Show-Training im Stadion auf dem Programm.