dpa

Comeback bei Weltcup-Finale: Schöneborn startet in Vilnius

Olympiasiegerin Lena Schöneborn feiert beim Weltcup-Finale der Modernen Fünfkämpfer in Vilnius ihr Comeback. Eine Oberschenkelverletzung hatte die Berlinerin zu einer zweimonatigen Zwangspause gezwungen. Mit dem Sieg bei ihrem einzigen Weltcupstart des Jahres in Los Angeles hatte sich Schöneborn die Teilnahmeberechtigung für Litauen gesichert. Der Wettkampf beginnt am Donnerstag mit dem Fechten. Freitag fällt die Entscheidung bei den Männern, Samstag bei den Frauen und am Sonntag im Mixed.

Neben der 31 Jahren alten Schöneborn starten aus Berlin die deutsche Meisterin Annika Schleu und Ronja Steinborn. Bei den Männern sind der Berliner Alexander Nobis sowie die beiden Potsdamer Patrick Dogue, vor kurzem Dritter bei der Weltcup-Qualifikation im polnischen Drzonkow, und Fabian Liebig in Vilnius dabei. Erstmals als Cheftrainerin wird Kim Raisner aus Berlin die Mannschaft betreuen.

Letzte Änderung: Montag, 19. Juni 2017 15:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen