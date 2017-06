Deich bei Neuzelle wird modernisiert

Die Sanierung der maroden Deiche aus DDR-Zeiten dauert viele Jahre - in der Neuzeller Niederung ist ein Ende der Arbeiten in Sicht.

Neuzelle (dpa/bb) - Knapp 20 Jahre nach dem Jahrhunderthochwasser von 1997 wird in der Neuzeller Niederung ein letzter Deichabschnitt modernisiert. «Damit bringen wir die 2007 begonnene Sanierung des Oderdeichs in der Neuzeller Niederung auf die Zielgerade», sagte Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Montag beim ersten Spatenstich.