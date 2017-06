dpa

Aktenmanipulationen zum Terroranschlag: neues Dokument

Bei den Untersuchungen zum Terroranschlag in Berlin und den Ermittlungen der Kriminalpolizei ist ein weiteres unklares Dokument aufgetaucht. Der Sonderermittler des Senats, Bruno Jost, berichtete am Montag von einer Strafanzeige in den Unterlagen des Landeskriminalamtes, die am 2. Januar 2017 erstellt worden sei. Das Dokument, das möglicherweise nur ein Entwurf sei, enthalte konkrete Vorwürfe gegen den Attentäter Anis Amri und dessen Drogenhandel sowie gegen mindestens einen Komplizen. Zu welchem Zweck das Dokument erstellt worden sei, könne er noch nicht sagen, meinte Jost am Montag im Innenausschuss. Er betonte aber: «Der Eindruck, dass es zu Aktenmanipulationen gekommen ist, verfestigt sich.»

