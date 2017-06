Brandanschlag auf Kabelschacht am S-Bahnhof Treptower Park

Der Kabelbrand am Berliner S-Bahnhof Treptower Park war nach Erkenntnissen der Ermittler ein Brandanschlag. Die Tat gehört vermutlich zu einer Serie von Anschlägen in der Nacht zu Montag in ganz Deutschland. «Es sieht derzeit danach aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde», sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Möglicherweise gehören die Täter zum linksextremistischen Spektrum. Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt. Im Vorfeld des G20-Gipfels Anfang Juli in Hamburg hatten Linksextremisten immer wieder Aktionen und Anschläge angekündigt.

Letzte Änderung: Montag, 19. Juni 2017 10:30 Uhr

Quelle: dpa

