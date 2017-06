dpa

Verkehrsunfälle am Wochenende: Ein Toter und 116 Verletzte

Am Wochenende hat es in Brandenburg einen Verkehrstoten gegeben. 116 Menschen wurden bei Unfällen verletzt. Bei dem Toten handelte es sich um einen 22-jährigen Mopedfahrer, der am Samstagabend in Neuhausen (Spree-Neiße) aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte, wie die Polizei berichtete. Da der 22-Jährige keinen Helm trug, erlitt er schwere Kopfverletzungen. Er starb wenig später in einem Krankenhaus. Insgesamt gab es am Wochenende 530 Unfälle.

Dem Brandenburger Polizeipräsidium wurden zudem vier Fälle gemeldet, in denen Menschen einige Tage oder Wochen nach Verkehrsunfällen ihren Verletzungen erlegen sind. Darunter war ein 83-jähriger Radfahrer, der Anfang Juni in Oranienburg unvermittelt eine Straße überquerte und von einem Auto erfasst worden war. Ein 82-Jähriger war am Freitag mit seinem Rollstuhl in Cottbus an einer Baustelle mit einem Betonpoller zusammengestoßen, er starb am Sonntag im Krankenhaus.

Bereits am Donnerstag starb in einem Berliner Krankenhaus eine 22-Jährige, die zwei Tage zuvor als Beifahrerin auf der Autobahn 10 beim Zusammenstoß mit einem Sattelzug im Auto saß. Zudem starb ein 74-jähriger Fahrradfahrer, der Anfang Juni auf einer Landstraße bei Dahlewitz gestürzt war und Kopfverletzungen erlitten hatte.

