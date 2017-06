dpa

Senator: Linksextreme Gewalttäter sind «brutale Gangster»

Nach den erneuten linksextremen Ausschreitungen in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain hat Innensenator Andreas Geisel (SPD) die Täter als «brutale Gangster» bezeichnet. Seit Jahresbeginn hätten die linksextremen Gewalttäter ihre Aktionen und die Konfrontationen mit der Polizei deutlich verstärkt, sagte Geisel am Montag im Innenausschuss. «Wir beobachten ein verstärktes Anwachsen linksextremistischer Gewalt.» Die Polizei habe daraufhin auch ihre Einsätze verstärkt.

Zudem werde in den nächsten Tagen «ein Dialogprozess» beginnen, kündigte Geisel an. Unter Leitung von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) wolle der Senat mit Anwohnern und nicht-gewalttätigen Polit-Aktivisten aus der linken Szene über die Stadtveränderung durch steigende Mieten sprechen. «Zu glauben, dass wir Probleme in dem Stadtbezirk mit Polizei alleine lösen können, ist ein Irrtum.»

