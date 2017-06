dpa

20 000 Besucher bei Benefiz-Festival «Peace x Peace»

Beim Benefizkonzert «Peace x Peace» haben 20 000 Fans die Auftritte von Starmusikern in der Berliner Waldbühne verfolgt. Zu Beginn spielten am Sonntagabend bei schönstem Sommerwetter Alina, Großstadtgeflüster und Samy Deluxe. Später wurden noch die Beginner, Freundeskreis, die Fantastischen Vier und Herbert Grönemeyer erwartet. Organisator Fetsum Sebhat sang «I'm a refugee» (Ich bin ein Flüchtling). Bei dem Konzert verzichten die Künstler auf ihre Gagen, die Einnahmen gehen an Unicef-Hilfsprojekte für Kinder in Krisenländern und auf der Flucht. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 400 000 Euro zusammen.

