Arbeiter stirbt bei Zusammenstoß in Spanplattenwerk

Bei einem Arbeitsunfall in Beeskow (Landkreis Oder-Spree) ist ein Mann getötet worden. In einem Spanplattenwerk stießen am Sonntagabend ein Radlader und ein Transporter mit Ladefläche (Pickup) zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Pickup starb, der Beifahrer wurde schwer verletzt. Auch der Fahrer des Radladers trug Verletzungen davon. Die Unfallursache war zunächst noch nicht bekannt.

Letzte Änderung: Sonntag, 18. Juni 2017 21:20 Uhr

Quelle: dpa

