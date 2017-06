dpa

Drei Verletzte bei missglücktem Überholmanöver

Bei einem missglückten Überholmanöver sind in Berlin-Marienfelde drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, scherte Zeugenaussagen zufolge ein 71 Jahre alter Mann am Sonntag auf dem Richard-Tauber-Damm plötzlich zum Überholen aus und fuhr in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Dessen 40 Jahre alter Fahrer wurde schwer verletzt. Seine 35 Jahre alte Beifahrerin und der mutmaßliche Unfallverursacher erlitten leichte Verletzungen. Der 71-Jährige machte laut Polizei andere Angaben zum Hergang als die Zeugen.

Letzte Änderung: Sonntag, 18. Juni 2017 16:50 Uhr

Quelle: dpa

