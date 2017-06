dpa

Radrennfahrer und Demonstranten legen Stadtverkehr lahm

Auf den Berliner Straßen herrschte am Wochenende wieder einmal Ausnahmezustand. Tausende Teilnehmer des Radrennens Velothon freuten sich umgekehrt über zahlreiche Straßensperrungen in der Stadt und in Teilen Brandenburgs. Der Veranstalter warb mit dem Slogan: «Erlebe die schnellste Stadtrundfahrt! Wer soll dich stoppen?»

Auf dem Kurfürstendamm ruhte der Verkehr wegen einer Oldtimer-Ausstellung. Am Samstag sorgten auch mehrere Demonstrationen im inneren Stadtbereich für Behinderungen. Eine Polizeisprecherin sagte, die Stadt sei fast «lahmgelegt» gewesen.

Für das Radrennen war die Straße des 17. Juni bereits seit Freitagmorgen zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Ebertstraße gesperrt. Startpunkt der 10. Auflage des Rennens am Sonntag war der Potsdamer Platz, Endpunkt die Straße des 17. Juni. Die Strecke verlief durch sieben Berliner Bezirke und zwei Brandenburger Landkreise. Laut Feuerwehr gab es einige Stürze, ein Teilnehmer verletzte sich auf der Havelchaussee nach Angaben eines Sprechers schwer.

Berliner sind Verkehrseinschränkungen am Wochenende gewöhnt: Regelmäßig gibt es Großveranstaltungen aus dem Sport- und Kulturbereich - wie den Marathon oder den Karneval der Kulturen. Hinzu kommen unzählige Demonstrationen in der Bundeshauptstadt.

