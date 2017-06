Freistilschwimmerin Rieder knackt WM-Norm über 800 Meter

Freistilschwimmerin Celine Rieder hat sich für die Weltmeisterschaften in vier Wochen in Budapest qualifiziert. Die erst 16-Jährige musste sich am Sonntag in Berlin über 800 Meter zwar Meisterin Sarah Köhler mit fast drei Sekunden Rückstand geschlagen gaben, aber mit 8:33,03 Minuten erfüllte sie die erleichterte U23-Norm. Für Olympia-Teilnehmerin Sarah Köhler war die Meisterzeit von 8:29,97 zu langsam für das WM-Ticket. Rieder löste als vierte U23-Schwimmerin das WM-Ticket. Die harten Normen in der offen Klasse wurden nur von drei Sportlern geschafft. Bei der WM in Ungarn wird nur ein kleines deutsches Team an den Start gehen.

Letzte Änderung: Sonntag, 18. Juni 2017 16:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen