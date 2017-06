dpa

Zellmann Nachfolger von Biedermann als deutscher Meister

Poul Zellmann ist als deutscher Meister Nachfolger von Paul Biedermann über 200 Meter Freistil. Der 21-Jährige gewann am Sonntag bei den deutschen Meisterschaften in Berlin in 1:47,14 Minuten mit mehr als einer halben Sekunde Vorsprung vor Clemens Rapp und Philip Heintz. Zellmann hatte sich über die erleichterte U23-Norm über 400 Meter Freistil bereits für die WM in Budapest qualifiziert. Biedermann hatte nach den Olympischen Spielen in Rio seine Karriere beendet.

Letzte Änderung: Sonntag, 18. Juni 2017 16:00 Uhr

Quelle: dpa

