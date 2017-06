dpa

Weltmeister Koch verpasst WM-Norm über 200 Meter Brust

Weltmeister Marco Koch hat die WM-Norm über 200 Meter Brust verpasst. Der 27-Jährige schlug am Sonntag in Berlin bei seinem deutschen Meistertitel nach 2:08,69 Minuten an und blieb damit rund eine halbe Sekunde über der notwendigen Zeit von 2:08,20. Koch verteidigte seinen Titel vor dem Essener Max Pilger, der fast zwei Sekunden langsamer war. Als Schwimm-Weltmeister darf Koch trotzdem auf die WM-Nominierung hoffen. Der Lagenschwimmer Philip Heintz und Schmetterling-Ass Franziska Hentke hatten zuvor die Normen erreicht. Bei der WM in einem Monat in Budapest werden in einem insgesamt kleinen Team noch einige U23-Athleten dabei sein.

Letzte Änderung: Sonntag, 18. Juni 2017 15:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen