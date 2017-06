dpa

Verdi ruft Versicherungsbeschäftigte zu Warnstreik auf

Die rund 9000 Beschäftigten der Versicherungsbranche in Berlin sind am Montag zu einem Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft Verdi will bei einer Kundgebung auf dem Gendarmenmarkt (10.00 Uhr) zu einer schnellen Fortsetzung der Tarifverhandlungen aufrufen, wie eine Sprecherin am Sonntag mitteilte. Anschließend soll es einen Demonstrationszug zum Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft in der Wilhelmstraße geben. Die Tarifverhandlungen für die Branche waren Anfang Juni in einer dritten Runde gescheitert. Auch in anderen Städten soll mit Aktionen und Warnstreiks Druck auf die Arbeitgeber gemacht werden.

