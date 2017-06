Eisbären verlängern mit Keeper Vehanen

Der DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin hat den Vertrag mit seinem 39 Jahren alten Keeper Petri Vehanen um ein Jahr verlängert. Der Finne geht damit ab dem 8. September 2017 in seine vierte Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Dagegen haben die Berliner den bis 2018 datierten Vertrag mit ihrem US-Stürmer Barry Tallackson (34) aufgelöst. Das teilte der Verein am Sonntag mit.

«Wir sind sehr froh, dass wir mit Petri verlängern konnten», sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. «Er war in den Playoffs überragend und gehört für mich zu den Top 3 Goalies der Liga.»

«Ich bin sehr glücklich über die Vertragsverlängerung», sagte Vehanen. «Berlin ist ein Ort, den meine Familie und ich sehr mögen. Wir haben gute Neuzugänge und ich freue mich auf die nächste Saison».

Bisher haben die Eisbären vier neue Spieler verpflichtet: Nationalspieler Thomas Oppenheimer, die Stürmer Sean Backman und Martin Buchwieser sowie Verteidiger Danny Richmond.

Letzte Änderung: Sonntag, 18. Juni 2017 12:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen