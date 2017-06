dpa

Grönemeyer, Fantas und Co. bei Berliner Benefiz-Festival

Musikgrößen wie Herbert Grönemeyer, die Fantastischen Vier und Andreas Bourani treten heute in der Berliner Waldbühne für den guten Zweck auf. Beim Benefizkonzert «Peace x Peace» verzichten die Künstler auf ihre Gagen, die Einnahmen gehen an Unicef-Hilfsprojekte für Kinder in Krisenländern und auf der Flucht. Im vergangenen Jahr kamen bei dem Musikevent mehr als 400 000 Euro zusammen.

«Es ist unsere Aufgabe, in die Welt zu investieren, in der wir leben wollen», sagte Festival-Initiator Fetsum Sebhat, selbst Kind eritreischer Kriegsflüchtlinge. Musik sei ein starker Weg, um Menschen zusammenzubringen. Bei dem sechseinhalbstündigen Festival stehen außerdem die Beginner, Freundeskreis, Yvonne Catterfeld, Johannes Oerding, Fritz Kalkbrenner und Samy Deluxe auf der Bühne. Tickets gibt es noch für 45 Euro an der Tageskasse.

