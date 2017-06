30-Jährige in Park überfallen und beraubt

Eine 30-Jährige ist in der Nacht auf Samstag im Treptower Park überfallen und beraubt worden. Die Frau berichtete laut Polizei, gegen 02.00 Uhr seien ihr zwei Unbekannte gefolgt und hätten an ihrer Handtasche gezerrt. Als sie sich losriss, sollen die Männer mit Knüppeln oder Ästen auf sie eingeschlagen haben. Sie entrissen ihr die Tasche und flüchteten. Die Frau erlitt eine Verletzung an der Lippe und Hautabschürfungen. Sie musste ambulant behandelt werden.

Letzte Änderung: Samstag, 17. Juni 2017 18:40 Uhr

Quelle: dpa

