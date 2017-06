Jugendliche überfallen Gruppe im Park

Fünf Jugendliche haben im Treptower Park in Berlin eine größere Gruppe anderer Jugendlicher überfallen und zwei von ihnen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, mischten sich die Täter in der Nacht zum Samstag provozierend unter die etwa 30 Jugendlichen. Einer schlug unvermittelt einem 15-Jährigen ins Gesicht und sprühte ihm Pfefferspray in die Augen. Ein weiterer 15-Jähriger bekam das Spray ebenfalls ab. Ein anderer Angreifer zückte ein Messer und drohte den Jugendlichen. Die Täter raubten ein Mobiltelefon und einen Rucksack und flüchteten zum S-Bahnhof Treptower Park.

Letzte Änderung: Samstag, 17. Juni 2017 16:40 Uhr

Quelle: dpa

