Herabstürzendes Baumstück verletzt vier Menschen in Zelt

Vier Menschen sind in einem Jugenddorf in Berlin-Rahnsdorf von einem herabstürzenden Baumstück verletzt worden. Drei von ihnen kamen in der Nacht zum Samstag mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Sie hatten zuvor in einem Zelt in dem Dorf Am Müggelsee am Fürstenwalder Damm gefeiert. Viele andere Gäste verließen das Gelände nach dem Vorfall.

Letzte Änderung: Samstag, 17. Juni 2017 16:40 Uhr

Quelle: dpa

