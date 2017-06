dpa

Zu Wochenbeginn vorübergehend Hochsommer

Nach einer durchwachsenen Frühsommerwoche meldet sich zum Wochenbeginn vorübergehend der Hochsommer: Am Montag sei in Berlin und Brandenburg strahlender Sonnenschein mit Werten zwischen 27 und 30 Grad zu erwarten, sagte die zuständige Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes am Samstag. Schon am Sonntag sollte es bei Sonne und Wolken Höchstwerte bis zu 27 Grad geben.

Aber bereits am Dienstag rechnen die Meteorologen bereits wieder mit tieferen Temperaturen um 23 Grad mit Wolken im Norden Brandenburgs, während in der Lausitz noch einmal 29 Grad erreicht werden könnten. «Dann haben wir wieder das für Juni typische Wetter, die Normaltemperatur beträgt zu dieser Zeit etwa 23 Grad», sagte die Meteorologin.

Letzte Änderung: Samstag, 17. Juni 2017 16:00 Uhr

Quelle: dpa

