Berliner CDU stärkt neuer Vorsitzenden Grütters den Rücken

Monika Grütters kann zufrieden sein. Die Parteibasis will der CDU-Vorsitzenden auf ihrem Weg der Erneuerung offenbar folgen - und die Bundestagswahl gewinnen. Ist die Hauptstadt-Union wieder da?

Berlin (dpa/bb) - Die zuletzt schwer gebeutelte Berliner CDU hat ihrer neuen Vorsitzenden Monika Grütters den Rücken gestärkt, wenn auch nicht mit einem Traumergebnis. Bei einem Parteitag am Samstag wurde die 55-jährige Kulturstaatsministerin mit 83,5 Prozent an der Parteispitze bestätigt - sie schnitt damit besser ab als bei ihrem Amtsantritt im Dezember. Damals lag die Zustimmung bei 78,4 Prozent. In einer kämpferischen Rede griff Grütters Rot-Rot-Grün in Berlin scharf an und warnte vor einer solchen Koalition im Bund. Die Delegierten dankten ihr stehend mit langanhaltendem Applaus.