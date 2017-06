Pizzabäcker überfallen und gefesselt

In einem Pizzaladen in Berlin-Karow ist ein Angestellter in der Nacht auf Samstag überfallen und gefesselt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 23-Jährige kurz nach Mitternacht allein im Geschäft, als er plötzlich von einem Maskierten mit einem Teleskopschlagstock bedroht wurde. Der Räuber fesselte den jungen Mann, stahl Geld aus der Kasse und flüchtete. Der Überfallene blieb laut Polizei unverletzt. Er konnte sich selbst befreien und alarmierte die Sicherheitskräfte.

Letzte Änderung: Samstag, 17. Juni 2017 13:40 Uhr

Quelle: dpa

