Vier Polizisten bei Randale in Rigaer Straße verletzt

Angezündete Autos, Steinwürfe, Böller: Immer wieder kommt es in Berlin-Friedrichshain zu Übergriffen - auch und gerade auf die Polizei. Nun gab es wieder Verletzte.

Berlin (dpa/bb) - Bei neuen Ausschreitungen in der Rigaer Straße in Berlin sind vier Polizisten verletzt worden. In der Nacht zum Samstag randalierten Dutzende Vermummte, es flogen Flaschen, Steine und Böller auf die Beamten. Die Feuerwehr musste nach Polizeiangaben unter anderem brennende Müllcontainer und Fahrzeuge löschen, auch ein Toilettenhäuschen brannte.