dpa

Randale in Rigaer Straße

Dutzende Randalierer sind in der Nacht zum Samstag durch die Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain gezogen. «Es flogen Flaschen und Böller», sagte ein Sprecher der Polizei. Auch Autos und ein Toilettenhäuschen gingen in Flammen auf. «Eine Polizistin wurde leicht verletzt», sagte der Sprecher. Mit einem Großaufgebot beruhigte die Polizei die Lage. «Es sieht ziemlich wüst aus hier», berichtete ein dpa-Reporter am frühen Morgen. Warum es zu der Randale kam, war bisher nicht klar. Die Rigaer Straße ist immer mal wieder Schauplatz von Auseinandersetzungen zwischen Linksautonomen und der Polizei.

Letzte Änderung: Samstag, 17. Juni 2017 08:30 Uhr

Quelle: dpa

