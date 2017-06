Rund 1400 Menschen protestieren gegen «Identitäre»

Hunderte Rechtsradikale marschieren durch die Bundeshauptstadt. Auf der Gegenseite protestieren deutlich mehr Menschen. Ein Sitzblockade hält die Demonstration zeitweise auf.

Berlin (dpa/bb) - Rund 1400 Menschen haben in Berlin am Samstag gegen eine Demonstration der rechtsradikalen «Identitären Bewegung» protestiert. Verschiedene linke Gruppen und Initiativen hatten dazu aufgerufen. Zeitweise blockierten Teilnehmer die Rechten. Die Polizei schritt mit einem Großaufgebot ein und wollte die Sitzblockade am Nachmittag nach und nach auflösen. Am Rande gab es Festnahmen, sagte ein Polizeisprecher.