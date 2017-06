dpa

Rund 1400 Menschen demonstrieren gegen «Identitäre»

Rund 1400 Menschen haben in Berlin am Samstag gegen eine geplante Demonstration der rechtsradikalen «Identitären Bewegung» protestiert. Verschiedene linke Gruppen und Initiativen hatten dazu aufgerufen. Einige Gruppen kündigten eine Blockade der Rechtsextremisten an. Laut Polizei versuchten Teilnehmer der Gegendemonstration, Absperrungen zu umgehen. Die Polizei schritt mit einem Großaufgebot ein. Die «Identitäre Bewegung» wollte am frühen Nachmittag starten und zum Hauptbahnhof laufen. Die Gruppierung, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, hatte mehrfach mit medienwirksamen Aktionen für Aufsehen gesorgt.

Die «Identitäre Bewegung» will um 14.00 Uhr am Bahnhof Gesundbrunnen loslaufen. Das Ziel ist der Hauptbahnhof. Angemeldet sind 1000 Teilnehmer. Wie viele Rechtsextremisten tatsächlich demonstrieren, ist aber unklar.

Die Gegendemonstration des Bündnisses gegen Rechts beginnt um 12.00 Uhr am Leopoldplatz in Wedding. Andere linke Demonstrationen wollen nach Polizeiangaben vom Bersarinplatz in Friedrichshain zum Alexanderplatz, vom Wittenbergplatz in der City West zum S-Bahnhof Tiergarten und vom Bahnhof Friedrichstraße zum Brandenburger Tor ziehen. Angemeldet sind bei den ersten beiden Demonstrationen jeweils 800 Teilnehmer und bei der dritten 350 Teilnehmer.

