Schüler boykottieren Gymnasium nach Gewaltvorfällen

Wegen mehrerer Gewaltvorfälle boykottiert eine fünfte Klasse am Berliner Herder-Gymnasium den Unterricht. In einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Schreiben weist die Schulleitung darauf hin, dass Schulpflicht bestehe.

In dem Brief der Schule heißt es: «Selbstverständlich werden alle Gewaltvorfälle, die den Lehrkräften bekannt werden, am Herder-Gymnasium schulischerseits aufgearbeitet.» Die Schulaufsicht biete ein baldiges Gespräch an. Man hoffe, dass ein erfolgreicher Schulbesuch wieder möglich werde.