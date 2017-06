dpa

Müller: Kohl hat sich um Berlin verdient gemacht

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat mit Betroffenheit und Trauer auf den Tod von Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl reagiert. «Die Berlinerinnen und Berliner werden nie den Anteil vergessen, den Helmut Kohl an der friedlichen Wiedervereinigung und damit letztlich auch an der Einheit Berlins hatte», erklärte der SPD-Politiker am Freitag.

«Helmut Kohl hat sich um Deutschland und seine Hauptstadt verdient gemacht», so Müller weiter. «Wir denken an diesem Tag daher auch daran, dass er stets an Berlin als Hauptstadt festgehalten und sich in der Debatte um den Sitz von Parlament und Regierung klar zum Umzug nach Berlin bekannt hat. Wir werden ihn nicht vergessen und ihm ein ehrendes Angedenken bewahren.» Kohl - seit 1992 Berliner Ehrenbürger - starb am Freitag im Alter von 87 Jahren.

