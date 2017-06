Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen AfD-Politiker Weiß

Neuruppin (dpa/bb) - Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hat den Brandenburger AfD-Politiker Jan-Ulrich Weiß wegen Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall angeklagt. Einen entsprechenden Bericht der «Bild»-Zeitung bestätigte der Leitende Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann am Freitag.

Weiß wird vorgeworfen, mit einem Mittäter Anfang 2013 zwei Lastwagen-Ladungen mit unversteuerten Zigaretten aus den Niederlanden über Belgien nach Großbritannien gebracht zu haben. Den Niederlanden soll dadurch rund eine Million Euro an Steuern entgangen sein. Weiß ist Kreischef der AfD in der Uckermark und könnte als Nachfolger von AfD-Fraktionschef Gauland in den Landtag nachrücken.