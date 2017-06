Hertha holt Rekik als dritten Neuen: «Will viel erreichen»

Nach dem Australier Leckie und dem deutschen U21-Nationalspieler Selke wird nun auch der Niederländer Rekik Herthaner. Der Abwehrspezialist soll die Lücke nach dem Abgang von Brooks mit füllen. Manager Preetz ist vom Steigerungs-Potenzial überzeugt.

Der in Den Haag geborene Innenverteidiger galt in seiner Heimat schon früh als großes Talent. Rekik war bereits als Jugendspieler von Feyenoord Rotterdam zu Manchester City gegangen. Der englische Premier-League-Club hatte ihn mehrmals ausgeliehen und im Sommer 2015 für fünf Millionen Euro nach Marseille verkauft. 2014 hatte Rekik in der niederländischen Nationalmannschaft debütiert. Danach kam er nur noch in der U21 zum Einsatz.