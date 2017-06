Deutschlands bester Nachwuchs-Förster kommt aus Brandenburg

Deutschlands bester Nachwuchs-Förster heißt Daniel Sack und kommt aus Brandenburg. Der Lehrling vom Landesbetrieb Forst Brandenburg habe sich im Bundessausscheid gegen die Vertreter aller anderen Länder durchgesetzt, teilte das Landwirtschaftsministerium am Freitag mit. Seit Montag hatten sich in Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern) Deutschlands beste Azubis in einem Wettbewerb gemessen. Veranstalter war der Bund der Deutschen Landjugend.

Letzte Änderung: Freitag, 16. Juni 2017 17:10 Uhr

Quelle: dpa

