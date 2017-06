dpa

Freistilschwimmer Wierling löst WM-Ticket über 50 Meter

Freistilschwimmer Damian Wierling hat seinen deutschen Meistertitel über 50 Meter erfolgreich verteidigt und das WM-Ticket gelöst. Der 21-Jährige, der am Freitagvormittag in 22,15 Sekunden die U23-Vorlaufnorm für die WM geschafft hatte, bestätigte seine gute Zeit am Nachmittag. Er siegte in 22,06 Sekunden vor Maximilian Oswald, der 0,38 Sekunden langsamer war. Damit kann Wierling für die Weltmeisterschaften vom 14. bis zum 30. Juli in Budapest planen. Für die Qualifikation zur WM müssen die Athleten in beiden Läufen geforderte Zeiten unterbieten.

