dpa

Streit um Straßennamen: Wissenschaftler sollen helfen

Der Streit um die Umbenennung von Straßen im Afrikanischen Viertel in Berlin dauert an. Der zuständige Bezirksausschuss in Mitte fordert nun wissenschaftliche Stellungnahmen zu von Bürgern eingereichten Namensvorschlägen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hieß. Das beschloss das Gremium am Mittwochabend.

Eine Jury hatte bereits sechs Namen aus fast 200 Vorschlägen ausgesucht - darunter auch die umstrittene Königin Nzinga (1583-1663), die gegen den Kolonialismus kämpfte, aber auch als Sklavenhändlerin gilt.

Die Fraktionen des Bezirksparlaments dürfen nun Wissenschaftler zur Überprüfung vorschlagen. Die Ergebnisse sollen öffentlich gemacht werden. Über die neuen Straßennamen im Stadtteil Wedding soll das Bezirksamt nach Empfehlung der Bezirksverordnetenversammlung entscheiden. Das Parlament wiederum entscheidet zunächst über die Empfehlung des Ausschusses - vermutlich am kommenden Donnerstag.

Letzte Änderung: Freitag, 16. Juni 2017 16:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen