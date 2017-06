dpa

Kappel will Weltrekord bei Grand-Prix der Handicap-Athleten

Beim erstmals in Berlin stattfindenden World Para Athletics Grand Prix der behinderten Leichtathleten stehen die Wurf- und Stoßdisziplinen besonders im Mittelpunkt. Niko Kappel (Sindelfingen), Gold-Gewinner der Paralympics von Rio 2016, trifft im Kugelstoßen seiner Startklasse auf den Zweiten Bartosz Tyszkowski (Polen) und will den erneuten Triumph in Berlin mit einem neuen Weltrekord krönen. Der würde ihm eine Sonderprämie bringen. Vom Organisationskomitee werden entsprechende Leistungen mit 500 Euro belohnt. Insgesamt gehen am Samstag und Sonntag im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (jeweils ab 10.00 Uhr) 200 Teilnehmern aus 28 Ländern an den Start.

