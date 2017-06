Berlin Volleys und Netzhoppers: Pokalauftakt mit Heimvorteil

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys steht in der ersten Runde des deutschen Volleyball-Pokals vor einer schweren, aber lösbaren Aufgabe. Die Mannschaft des neuen Trainers Luke Reynolds trifft in eigener Halle auf den Bundesliga-Rivalen Powervolleys Düren. Spieltermin ist voraussichtlich der 8. November.

Auch die Netzhoppers KW-Bestensee dürfen sich über ein Heimspiel freuen. Sie treffen zum Pokalauftakt ebenfalls in einem Duell zweier Erstligaclubs auf den TV Rottenburg. Das ergab die Auslosung am Freitag im Rahmen der Tagung der Bundesligavereine in Zeuthen.