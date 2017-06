dpa

Geschwister rennen auf Straße: Mädchen angefahren

Eine 17-Jährige ist in Berlin-Wilmersdorf von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. «Die Jugendliche war am Donnerstagabend mit ihrem Bruder zwischen haltenden Wagen auf den Hohenzollerndamm gerannt», sagte eine Sprecherin der Polizei. Ein 26-Jähriger konnte nicht mehr bremsen und fuhr die Jugendliche mit seinem Wagen an. Sie kam in eine Klinik, ihr Bruder blieb unverletzt.

