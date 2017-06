Brennende Autos in Friedrichsfelde

In Berlin-Friedrichsfelde haben in der Nacht zum Freitag drei Autos gebrannt. «In der Dolgenseestraße ging ein Wagen gegen 0.30 Uhr in Flammen auf», sagte eine Sprecherin der Polizei am Freitagmorgen. Etwa eine Stunde später brannten in derselben Straße zwei weitere Fahrzeuge. Polizei und Feuerwehr löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Letzte Änderung: Freitag, 16. Juni 2017 08:00 Uhr

Quelle: dpa

