Autobahnkirchen bieten mehr als Andachten

Ob Lkw-Fahrer oder Geschäftsmann: Autobahnkirchen laden Reisende zum geistigen Verschnaufen ein. Damit kommen sie bei Vielen gut an.

Erfurt/Magdeburg (dpa) - «Die Tankstelle für Ihre Seele» - so wirbt die Autobahnkirche St. Kilian an der A73 im südthüringischen Hildburghausen. Gemeinsam mit sieben weiteren Kirchen im Gebiet der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) beteiligt sie sich am Sonntag am bundesweiten «Tag der Autobahnkirche». Andachtsfeiern und Segen soll es in Sachsen-Anhalt etwa in Brehna an der A9, Brumby (A14), Hohenwarsleben (A2) und Rothenschirmbach (A38) sowie im thüringischen Gelmeroda (A4) und Bibra (A71) geben.