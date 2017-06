dpa

Radrennen sorgt am Wochenende für zahlreiche Sperrungen

Das Radrennen Velothon sorgt am Wochenende für zahlreiche Straßensperrungen in Berlin und Teilen Brandenburgs. Die Straße des 17. Juni wird bereits am Freitagmorgen zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Ebertstraße gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Startpunkt des Rennens am Sonntag ist in diesem Jahr der Potsdamer Platz, Endpunkt die Straße des 17. Juni.

Die Veranstalter erwarten für die 10. Auflage des Rennens rund 11 000 Teilnehmer und 250 000 Zuschauer. Die Rennstrecke verläuft durch Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg, Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg sowie durch die Brandenburger Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming. Die befahrenen Straßen werden abgesperrt.

Eine Karte der Strecke gibt es auf der Internetseiten der Verkehrsinformationszentrale und der Veranstalter.

