Weniger Einbürgerungen in Brandenburg

Die Zahl der Einbürgerungen in Brandenburg ist im vergangenen Jahr leicht gesunken - allerdings wollten deutlich mehr Briten einen deutschen Pass. Die Behörden bewilligten nach Auskunft des Landtags 821 Einbürgerungen, im Jahr zuvor waren es dagegen noch 857 Einbürgerungen. Während in früheren Jahren allerdings nur ein oder zwei Briten im Jahr einen deutschen Pass wollten, waren es vergangenes Jahr gleich 27. Hintergrund ist offensichtlich der Brexit mit dem Ausscheiden des Königreichs aus der Europäischen Union. An diesem Sonntag findet im Hans Otto Theater in Potsdam das jährliche Einbürgerungsfest des Landes statt.

Letzte Änderung: Freitag, 16. Juni 2017 07:10 Uhr

